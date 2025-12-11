Путешественников, планирующих посетить США, в ближайшее время могут обязать раскрывать свои аккаунты в социальных сетях при подаче заявки на въезд, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

Как сообщают американские СМИ со ссылкой на погранично-таможенную службу США, ведомство намерено значительно расширить перечень данных, которые собираются о туристах из стран, участвующих в программе безвизового въезда.

По информации источников, пограничная служба планирует запрашивать не только профили в соцсетях, но и старые номера телефонов, IP-адреса, биометрические данные и информацию об активности в интернете за последние пять лет. Новые требования затронут граждан 42 стран, включая Германию, Польшу, Великобританию, государства Балтии, Израиль и Южную Корею. Указание социальных сетей предлагается сделать обязательным пунктом в системе электронного разрешения ESTA. Если эта информация отсутствует, заявление может быть признано неполным и отклонено. Ранее подобные сведения предоставлялись только по желанию или в рамках выборочных проверок на границе.

Эксперты отмечают, что подобная практика уже применяется для других категорий виз. С 2019 года все соискатели иммиграционных и неиммиграционных виз обязаны указывать свои аккаунты в соцсетях, а в июне 2025 года к таким требованиям добавили и иностранных студентов. Новое расширение может сделать проверку данных туристов ещё более детальной.

Таможенно-пограничная служба США уже направила запрос на утверждение инициативы в Управление по бюджетам. Мера также опубликована на официальной странице ведомства для сбора комментариев от общественности и представителей заинтересованных структур. Решение о её полном внедрении ожидается в ближайшие месяцы.