В США началось масштабное сокращение сотрудников федеральных ведомств на фоне продолжающегося шатдауна — временной приостановки работы правительства из-за отсутствия утверждённого бюджета, передает BAQ.KZ со ссылкой на Известия.

Более четырех тысяч госслужащих из семи министерств, включая финансов, здравоохранения и образования, получили уведомления о предстоящем увольнении. Под сокращение также попали работники министерств торговли, энергетики, внутренней безопасности и жилищного строительства.

По действующим нормам, сотрудники, получившие уведомления, могут лишиться рабочих мест в течение 30–60 дней.

Эксперты отмечают, что ситуация с шатдауном остаётся напряжённой: правительство вынуждено временно приостанавливать финансирование ряда программ, а переговоры между партиями в Конгрессе по-прежнему не дали результата.