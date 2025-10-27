В США приостановят выдачу продовольственных талонов из-за продолжающегося шатдауна
Причина - отсутствие решений по продлению финансирования программы SNAP.
С 1 ноября в Соединённых Штатах может быть приостановлена выдача продовольственных талонов в рамках федеральной программы дополнительной продовольственной помощи (SNAP) из-за продолжающегося шатдауна правительства, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства США (USDA), в условиях отсутствия утверждённого бюджета временное финансирование программы подошло к концу.
"В связи с отсутствием решений по продлению финансирования программы SNAP с 1 ноября выдача пособий может быть приостановлена", — говорится в сообщении ведомства.
Программа SNAP обеспечивает продовольственную поддержку миллионам малообеспеченных американцев. Приостановка её работы может временно затронуть значительную часть получателей помощи по всей стране.
Власти ведут переговоры о возобновлении финансирования, однако на данный момент решение о продлении бюджета пока не принято.
