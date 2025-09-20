В штате Вашингтон на северо-западе США разбился военный вертолет, в результате чего погибли четверо американских военнослужащих, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Associated Press.

Как сообщает Командование специальных операций Армии США, катастрофа произошла вечером 17 сентября неподалеку от базы Льюис-Маккорд.

По данным военных, вертолет выполнял плановый учебный полет. На борту находились четыре человека, все они погибли. Их личности пока не раскрываются.

Причины крушения устанавливаются. Ранее об инциденте сообщил офис шерифа округа Тёрстон.