В США впервые появится государственное агентство, занимающееся вопросами репараций потомкам темнокожих рабов. Соответствующий законопроект подписал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, передаёт BAQ.KZ.

Об этом сообщила фракция афроамериканских законодателей на сайте нормативных актов штата.

Согласно документу, в Калифорнии будет создано Бюро по делам потомков американского рабства, которое станет постоянным органом, ответственным за разработку и реализацию программ компенсаций.

В фракции отметили, что создание бюро станет шагом к формированию устойчивых механизмов, направленных на достижение экономического и институционального равенства для потомков рабов в США.