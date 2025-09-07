В США вертолет потерпел крушение: выживших нет
Сегодня, 18:14
Вертолет Robinson R66 потерпел крушение недалеко от аэропорта Эйрлейк в американском штате Миннесота, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Fox News.
После падения воздушное судно загорелось. Вертолет был обнаружен экстренными службами в субботу в 14:45 по местному времени.
Сообщается, что все, кто находился на борту, не выжили.
Расследованием инцидента будет заниматься в том числе Национальный совет по безопасности на транспорте США.
