  • 7 Сентября, 19:11

В США вертолет потерпел крушение: выживших нет

Сегодня, 18:14
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Report Сегодня, 18:14
Сегодня, 18:14
146
Фото: Report

Вертолет Robinson R66 потерпел крушение недалеко от аэропорта Эйрлейк в американском штате Миннесота, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Fox News.

После падения воздушное судно загорелось. Вертолет был обнаружен экстренными службами в субботу в 14:45 по местному времени.

Сообщается, что все, кто находился на борту, не выжили.

Расследованием инцидента будет заниматься в том числе Национальный совет по безопасности на транспорте США.

Самое читаемое

Наверх