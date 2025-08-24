В США вулкан начал извержение: высота фонтанов лавы превысила 30 метров
Извержение сопровождалось подземными толчками.
Сегодня, 11:08
49Фото: Pixabay.com
Вулкан Килауэа в американском штате Гавайи в очередной раз начал извергаться. Об этом сообщила геологическая служба США, передает BAQ.KZ.
"Тридцать первый эпизод продолжающегося извержения начался 22 августа примерно в 14:04", - говорится в сообщении на сайте службы.
По данным службы, высота фонтанов лавы превышала 30 метров, извержение из северного жерла сопровождалось подземными толчками.
