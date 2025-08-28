В Стамбуле изъяли драгоценности и артефакты на 30 млн долларов
Расследование началось после задержания 10 человек по делу о контрабанде алмазов.
Полиция Стамбула провела крупную операцию на Гранд-базаре, изъяв драгоценности и антиквариат общей стоимостью около 30 млн долларов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.
Расследование началось после задержания 10 человек по делу о контрабанде алмазов. По поручению Главной прокуратуры Стамбула полицейские провели обыски в 23 торговых точках крытого рынка XV века. В результате были арестованы ещё 40 подозреваемых.
Правоохранители конфисковали 135 ювелирных изделий, 1132 слитка драгоценных металлов и 267 исторических артефактов. Общая стоимость изъятого оценивается в 1,25 млрд турецких лир (30,5 млн долларов). Кроме того, при обысках обнаружили огнестрельное оружие и цифровые носители.
