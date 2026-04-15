В Стамбуле задержали греческих туристов после инцидента в мечети Айя-София.

Инцидент произошел в зоне, открытой для посетителей. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как туристы достали флаг и начали фотографироваться на его фоне.

На происходящее быстро отреагировала служба безопасности. На место прибыли полицейские и задержали двух человек - 35-летнего мужчину и 42-летнюю женщину.

Их доставили в Стамбульский дворец правосудия, где суд принял решение об аресте. Туристов обвиняют в «унижении части населения».

Отмечается, что они прибыли в Турцию 9 апреля в составе туристической группы.

Айя-София имеет особый статус. На протяжении многих веков это был главный христианский храм Византии. После захвата Константинополя он стал мечетью. В XX веке здание превратили в музей, однако в 2020 году по решению Реджеп Тайип Эрдоган ему вновь вернули статус мечети.

Инцидент вызвал широкий резонанс в турецких СМИ.