Прокуратура Степногорска выявила нарушения при проведении девяти государственных закупок на общую сумму 710 млн тенге, организованных акиматом города, передаёт BAQ.KZ.

Согласно данным надзорного органа, нарушения заключались в завышении сметной стоимости товаров, работ и услуг, включении лишних объемов работ, а также в установлении неправомерных требований к участникам, ограничивающих конкуренцию.

По итогам мер прокурорского реагирования все девять закупок были отменены. Акимату рекомендовано пересмотреть проектно-сметную документацию: три конкурса отменены, по шести другим сметная стоимость снижена за счет исключения необоснованных расходов.

В результате удалось предотвратить неэффективное использование бюджетных средств на сумму 235 млн тенге.