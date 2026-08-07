В Астане в рамках принципа «Закон и порядок» и экологической кампании «Таза Қазақстан» прошел рейд в парке «Жетысу».

Мероприятие направили на профилактику нарушений общественного порядка и соблюдение правил благоустройства.

Зачем провели рейд

Главная цель акции – поддержание чистоты в общественных местах, повышение экологической культуры жителей и формирование ответственного отношения к окружающей среде.

Организаторы отметили, что подобные мероприятия помогают не только сохранить порядок в городе, но и привлечь внимание жителей к важности бережного отношения к природе.

Что проверяли во время мероприятия

Акимат района Есиль совместно с сотрудниками полиции провел разъяснительную работу среди посетителей парка.

Жителям и гостям столицы напомнили о необходимости соблюдать чистоту, не нарушать общественный порядок и бережно относиться к зеленым зонам города.

«Акимат района Есиль совместно с сотрудниками полиции в рамках акции «Таза Қазақстан» провел рейдовое мероприятие в парке «Жетысу». В ходе рейда среди жителей была проведена разъяснительная работа по соблюдению чистоты, сохранению общественного порядка и формированию экологической культуры», – рассказал руководитель отдела внутренней политики Есильского района Астаны Али Жолтабар.

По его словам, основная задача таких мероприятий – призвать жителей и гостей района поддерживать чистоту окружающей среды и соблюдать правила поведения в общественных местах.