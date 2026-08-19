В Астане продолжаются работы по улучшению экологического состояния реки Сарыбулак.

Мероприятия проходят в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан». Для восстановления водоема специалисты используют не только механическую очистку, но и биологические методы.

Как очищают Сарыбулак

В водоем специалисты внесли биологические препараты, содержащие полезные микроорганизмы. Они должны способствовать снижению органического загрязнения, улучшению качества воды и восстановлению естественного экологического баланса.

Участникам экологической акции также продемонстрировали современные технологии, применяемые для оздоровления реки, и рассказали о ходе проводимых работ.

Что еще делают на реке

Очистка Сарыбулака проводится комплексно. Специалисты выполняют санитарную очистку берегов и акватории, собирают мусор, скашивают водную растительность и устраняют препятствия, мешающие нормальному течению воды.

Кроме того, проводится удаление иловых отложений и аэрация воды. Биологические препараты применяются как дополнительный метод восстановления водной экосистемы.

Зачем нужны биопрепараты

По словам заместителя директора по науке ТОО «Astana Bioscience Business Centre» Азамата Садыкова, полезные микроорганизмы способствуют разложению органических загрязнений и помогают улучшить качество воды.

«Работы на реке Сарыбулак проводятся комплексно, сочетая механическую очистку, аэрацию и биологические методы», – отметил специалист.

Комплексный подход направлен на восстановление естественного баланса водоема и улучшение экологической обстановки в столице.