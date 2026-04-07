В Астане состоялся субботник на набережной реки Есиль в рамках республиканской экологической инициативы «Таза Қазақстан». Участие в уборке приняли более 100 человек, передает BAQ.kz.

В ходе мероприятия очищена береговая линия, включая территорию в районе Президентского парка, от мусора, накопившегося после зимнего периода. Также был раскрыт флаг «Таза Қазақстан» как символ начала экологического сезона.

Выбор локации объясняется тем, что прибрежные зоны после схода снега собирают наибольшее количество отходов. Цель акции - формирование экологической культуры среди населения и привлечение внимания к вопросам чистоты окружающей среды.

Организаторы призвали жителей города участвовать в подобных инициативах, напоминая, что чистота города - это ответственность каждого.