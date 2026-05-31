В стране начали тестировать "умную" систему перевозки багажа

АО "Пассажирские перевозки" запустило пилотный проект по цифровизации оформления и сопровождения багажа и грузобагажа.

Проект проходит на маршруте поезда №9/10 "Нурлы Жол – Алматы-2" и охватывает багажные отделения станций Нурлы Жол, Караганда и Алматы-2.

Новая система переводит весь процесс в "цифру" – от оформления отправки до отслеживания по маршруту. Это должно сделать учет прозрачнее, ускорить работу и снизить влияние человеческого фактора.

Также предусмотрены два формата работы: через оператора станции и в режиме самообслуживания с использованием WMS-системы управления складом.

Разработчиками решения стали студенты Astana IT University. Проект создан в рамках дуального обучения совместно с АО "Пассажирские перевозки", где студенты работали с реальными задачами отрасли.

В дальнейшем компания планирует расширить систему и внедрить ее во всех багажных отделениях.