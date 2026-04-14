Министерство просвещения внедряет изменения в систему аттестации педагогов. Основная цель реформ — сформировать справедливую и прозрачную систему оценки труда учителей, а также сократить избыточные требования и необоснованные финансовые затраты, передает BAQ.kz.

Новая модель аттестации будет основываться на результатах профессиональной деятельности педагогов и станет более понятной и объективной.

Ключевое изменение — отмена тестирования для оценки знаний действующих педагогов. При этом тестирование сохраняется для:

молодых специалистов, окончивших педагогические специальности;

педагогов, желающих возобновить работу в школе;

руководителей организаций образования, их заместителей и методистов (в формате ОЗП).

Педагоги с непрерывным стажем работы в школе не менее двух лет смогут подать заявку на присвоение квалификационной категории. Оценка будет проводиться по результатам практической деятельности в соответствии с новыми Правилами. Портфолио будет формироваться на основе:

достижений педагога и обучающихся;

качества урока;

воспитательной работы.

Также исключается требование по предоставлению авторских программ и учебно-методических материалов для всех уровней.

Новая система аттестации будет введена с 2027 года. Для поэтапного перехода предусмотрен переходный период.

Если педагог не набрал пороговый балл при первой попытке сдачи ОЗП, за ним сохраняются действующая квалификационная категория и соответствующие надбавки. В этом случае аттестация переносится на 2026–2027 учебный год и будет проходить уже по новым Правилам — без необходимости сдачи ОЗП.

Сдача ОЗП больше не является обязательным условием для прохождения аттестации. Повторная платная сдача ОЗП отменена в связи с исключением данной нормы из новых Правил. Средства, оплаченные за повторную сдачу, будут полностью возвращены.

Педагоги, уже прошедшие ОЗП, а также те, кто подтверждает квалификационные категории без сдачи тестирования, завершат аттестацию по действующим Правилам в текущем учебном году.

В настоящее время ведётся разработка Правил нового формата аттестации педагогов.