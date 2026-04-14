В стране пересмотрели систему оценки учителей
Ключевое изменение — отмена тестирования для оценки знаний действующих педагогов.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство просвещения внедряет изменения в систему аттестации педагогов. Основная цель реформ — сформировать справедливую и прозрачную систему оценки труда учителей, а также сократить избыточные требования и необоснованные финансовые затраты, передает BAQ.kz.
Новая модель аттестации будет основываться на результатах профессиональной деятельности педагогов и станет более понятной и объективной.
Ключевое изменение — отмена тестирования для оценки знаний действующих педагогов. При этом тестирование сохраняется для:
- молодых специалистов, окончивших педагогические специальности;
- педагогов, желающих возобновить работу в школе;
- руководителей организаций образования, их заместителей и методистов (в формате ОЗП).
Педагоги с непрерывным стажем работы в школе не менее двух лет смогут подать заявку на присвоение квалификационной категории. Оценка будет проводиться по результатам практической деятельности в соответствии с новыми Правилами. Портфолио будет формироваться на основе:
- достижений педагога и обучающихся;
- качества урока;
- воспитательной работы.
Также исключается требование по предоставлению авторских программ и учебно-методических материалов для всех уровней.
Новая система аттестации будет введена с 2027 года. Для поэтапного перехода предусмотрен переходный период.
Если педагог не набрал пороговый балл при первой попытке сдачи ОЗП, за ним сохраняются действующая квалификационная категория и соответствующие надбавки. В этом случае аттестация переносится на 2026–2027 учебный год и будет проходить уже по новым Правилам — без необходимости сдачи ОЗП.
Сдача ОЗП больше не является обязательным условием для прохождения аттестации. Повторная платная сдача ОЗП отменена в связи с исключением данной нормы из новых Правил. Средства, оплаченные за повторную сдачу, будут полностью возвращены.
Педагоги, уже прошедшие ОЗП, а также те, кто подтверждает квалификационные категории без сдачи тестирования, завершат аттестацию по действующим Правилам в текущем учебном году.
В настоящее время ведётся разработка Правил нового формата аттестации педагогов.
Самое читаемое
- В Казахстане есть безработные получавшие пособия 1 млн в месяц – в Минтруда раскрыли статистику
- Незаконные объекты сносят в центре Шымкента по решению суда
- В Атырау отстранили руководство полиции из-за грубых нарушений дисциплины
- Трагедия в ЖК «Коркем»: депутаты Мажилиса предложили жесткие меры
- В Астане горит электрощитовая в многоквартирном доме