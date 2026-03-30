В стране раскрыты международные наркосети

С начала года ликвидированы международные наркоканалы, задержаны десятки человек и изъяты крупные партии запрещенных веществ.

Сегодня 2026, 12:50
Комитет национальной безопасности Республики Казахстан сообщил о результатах работы по противодействию незаконному обороту наркотиков с начала года, передает BAQ.kz.

По данным ведомства, за этот период ликвидировано 11 международных и 3 региональных канала поставок наркотических средств. Также нейтрализована деятельность 5 подпольных лабораторий.
 
Во взаимодействии с зарубежными партнерами проведено 10 международных антинаркотических операций.
 
В результате из незаконного оборота изъято около 240 кг наркотиков, в том числе:
  • 3,1 кг героина
  • 8 кг метамфетамина
  • 53,5 кг опия
  • 74,2 кг гашиша
  • 80,9 кг марихуаны
  • 19,3 кг психотропных веществ
Кроме того, изъято свыше 3 тонн прекурсоров.
 
По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны 43 гражданина Казахстана и 8 иностранных граждан.
 
В настоящее время по всем фактам проводятся досудебные расследования.
 
В КНБ отметили, что иная информация в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства разглашению не подлежит.

