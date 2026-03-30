В стране раскрыты международные наркосети
С начала года ликвидированы международные наркоканалы, задержаны десятки человек и изъяты крупные партии запрещенных веществ.
Сегодня 2026, 12:50
71Фото: freepik.com
Комитет национальной безопасности Республики Казахстан сообщил о результатах работы по противодействию незаконному обороту наркотиков с начала года, передает BAQ.kz.
По данным ведомства, за этот период ликвидировано 11 международных и 3 региональных канала поставок наркотических средств. Также нейтрализована деятельность 5 подпольных лабораторий.
Во взаимодействии с зарубежными партнерами проведено 10 международных антинаркотических операций.
В результате из незаконного оборота изъято около 240 кг наркотиков, в том числе:
- 3,1 кг героина
- 8 кг метамфетамина
- 53,5 кг опия
- 74,2 кг гашиша
- 80,9 кг марихуаны
- 19,3 кг психотропных веществ
Кроме того, изъято свыше 3 тонн прекурсоров.
По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны 43 гражданина Казахстана и 8 иностранных граждан.
В настоящее время по всем фактам проводятся досудебные расследования.
В КНБ отметили, что иная информация в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства разглашению не подлежит.
Самое читаемое
- Производство сухих строительных смесей запустили в Жамбылской области
- Вахтовики прокомментировали массовую драку в Усть-Луге
- В Атырауской области обнаружены предметы, похожие на фрагменты дрона
- Трамп резко высказался о наследном принце Саудовской Аравии
- No Kings: 8 миллионов человек вышли на протесты в США