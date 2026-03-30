Комитет национальной безопасности Республики Казахстан сообщил о результатах работы по противодействию незаконному обороту наркотиков с начала года, передает BAQ.kz.

По данным ведомства, за этот период ликвидировано 11 международных и 3 региональных канала поставок наркотических средств. Также нейтрализована деятельность 5 подпольных лабораторий.

Во взаимодействии с зарубежными партнерами проведено 10 международных антинаркотических операций.

В результате из незаконного оборота изъято около 240 кг наркотиков, в том числе:

3,1 кг героина

8 кг метамфетамина

53,5 кг опия

74,2 кг гашиша

80,9 кг марихуаны

19,3 кг психотропных веществ

Кроме того, изъято свыше 3 тонн прекурсоров.

По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны 43 гражданина Казахстана и 8 иностранных граждан.

В настоящее время по всем фактам проводятся досудебные расследования.

В КНБ отметили, что иная информация в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства разглашению не подлежит.