В стране стартовал приЕм заявок на тестирование в магистратуру
Приём заявок продлится до 8 июля 2026 года.
С 1 июня начнётся приём заявок на участие в комплексном тестировании для поступления в магистратуру. Зарегистрироваться можно будет на сайте Национального центра тестирования Министерство науки и высшего образования.
Само тестирование пройдёт с 20 июля по 10 августа.
Подача документов
Документы для поступления в профильную магистратуру по программам, требующим творческой подготовки, будут приниматься вузами с 1 июня по 8 июля.
При регистрации абитуриент сам выбирает город сдачи теста. Изменить данные заявки (город, направление, группу образовательных программ или язык тестирования) можно только до 8 июля. После этого изменить выбор уже нельзя.
Информация о месте, дате и времени тестирования появится в личном кабинете 14 июля.
Формат тестирования
Для научно-педагогической магистратуры тест проходит в электронном формате и включает три части:
тест по иностранному языку
тест на готовность к обучению
тест по профильным дисциплинам
Общее время – 3 часа 55 минут.
Минимальный проходной балл – 75. При этом:
по иностранному языку нужно набрать минимум 25 баллов
по готовности к обучению – минимум 7 баллов
по каждой профильной дисциплине – минимум 7 баллов
Профильная магистратура
Для профильной магистратуры сдаётся только тест по профильным дисциплинам. Время теста – 1 час 40 минут. Проходной балл – 30, при этом минимум по каждой из двух дисциплин – по 7 баллов.
Особые условия поступления
Люди со стажем:
не менее 5 лет на руководящей должности, или
не менее 10 лет по профилю программы
могут поступать на платной основе по результатам собеседования в вузе.
