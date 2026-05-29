В стране стартовал приЕм заявок на тестирование в магистратуру

С 1 июня начнётся приём заявок на участие в комплексном тестировании для поступления в магистратуру. Зарегистрироваться можно будет на сайте Национального центра тестирования Министерство науки и высшего образования.

Само тестирование пройдёт с 20 июля по 10 августа.

Подача документов

Документы для поступления в профильную магистратуру по программам, требующим творческой подготовки, будут приниматься вузами с 1 июня по 8 июля.

При регистрации абитуриент сам выбирает город сдачи теста. Изменить данные заявки (город, направление, группу образовательных программ или язык тестирования) можно только до 8 июля. После этого изменить выбор уже нельзя.

Информация о месте, дате и времени тестирования появится в личном кабинете 14 июля.

Формат тестирования

Для научно-педагогической магистратуры тест проходит в электронном формате и включает три части:

тест по иностранному языку

тест на готовность к обучению

тест по профильным дисциплинам

Общее время – 3 часа 55 минут.

Минимальный проходной балл – 75. При этом:

по иностранному языку нужно набрать минимум 25 баллов

по готовности к обучению – минимум 7 баллов

по каждой профильной дисциплине – минимум 7 баллов

Профильная магистратура

Для профильной магистратуры сдаётся только тест по профильным дисциплинам. Время теста – 1 час 40 минут. Проходной балл – 30, при этом минимум по каждой из двух дисциплин – по 7 баллов.

Особые условия поступления

Люди со стажем:

не менее 5 лет на руководящей должности, или

не менее 10 лет по профилю программы

могут поступать на платной основе по результатам собеседования в вузе.