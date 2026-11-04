В стране усилят контроль за мясом и ветеринарными препаратами

В Казахстане планируют усилить ветеринарный контроль, изменить требования к убою сельскохозяйственных животных и создать единую цифровую систему в сфере ветеринарии. Новые нормы также предусматривают создание фармацевтической инспекции и перераспределение полномочий между государственными органами, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом по вопросам ветеринарии, одобренным депутатами Курултая.

Как изменится ветеринарный контроль

Одним из основных направлений законопроекта стало усиление государственного ветеринарно-санитарного контроля. Для обеспечения безопасности пищевой продукции предлагается на постоянной основе проводить контроль и надзор на торговых объектах, где реализуются сельскохозяйственные животные, продукция и сырье животного происхождения.

Аналогичные меры распространятся на скотомогильники, объекты убоя и хранения продукции животного происхождения, предпринимателей, работающих в сфере ветеринарии, а также ветеринарные мероприятия, финансируемые из бюджета.

На проведение такого контроля не будут распространяться нормы Предпринимательского кодекса.

Отдельные изменения коснутся убоя сельскохозяйственных животных. Законопроект предусматривает исключение убойных площадок из перечня разрешенных мест для убоя скота.

Животных, мясо которых предназначено для общественного питания, можно будет забивать исключительно на специализированных объектах.

Кроме того, предлагается запретить использование продукции и сырья животного происхождения в общественном питании без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и предубойного осмотра животных.

Законопроект также предусматривает запрет на применение стимуляторов роста и антибиотиков, предназначенных для лечения людей, в отношении продуктивных животных.

При подозрении на особо опасные заболевания животных уполномоченные органы смогут вводить временные ветеринарные меры до установления окончательного диагноза или введения карантина. Среди них изолированное содержание животных, приостановление их заготовки и убоя.

Предусматривается и возможность изъятия объектов ветеринарного контроля, если их перевозят без необходимых ветеринарных документов или с нарушением требований законодательства.

Какие требования установят для владельцев животных

Законопроект предусматривает повышение ответственности физических и юридических лиц, имеющих организованные хозяйства.

На них возложат обязанность проводить идентификацию сельскохозяйственных животных за собственный счет. Кроме того, в хозяйствах должен будет работать штатный ветеринарный врач либо привлекаться соответствующий специалист.

Дополнительные требования коснутся своевременного уведомления о продаже и убое животных, утрате или повреждении средств их идентификации.

Также устанавливаются требования к обособленному содержанию животных после завершения карантинирования и погашению ветеринарных документов после прибытия подконтрольных объектов в пункт назначения.

Еще одно изменение касается обязательной маркировки продукции и сырья животного происхождения, предназначенных для реализации или использования в общественном питании. Аналогичные требования предусмотрены для ветеринарных препаратов и кормов.

В Казахстане создадут фармацевтическую инспекцию

Отдельный блок поправок направлен на усиление контроля за обращением ветеринарных препаратов.

В соответствии с требованиями Евразийского экономического союза предлагается создать фармацевтическую инспекцию.

На новую структуру возложат полномочия по осуществлению фармакологического надзора и выдаче сертификатов соответствия производства ветеринарных препаратов.

Наряду с этим планируется внедрить единую цифровую систему в сфере ветеринарии.

В ней будут объединены сведения о субъектах и объектах ветеринарной деятельности, проводимых мероприятиях и других направлениях работы ветеринарных служб.

Новая система позволит повысить точность учета сельскохозяйственных животных, отслеживать перемещение подконтрольной продукции и объектов, а также упростить обмен информацией между участниками ветеринарной отрасли.

Какие полномочия передадут акиматам и ветеринарным службам

Законопроект предусматривает разграничение полномочий между различными уровнями государственного управления.

Так, местные исполнительные органы будут отвечать за государственные закупки систем для забора крови.

На районный уровень и уровень городов областного значения передадут вопросы строительства, реконструкции и содержания скотомогильников и убойных пунктов.

Республиканский противоэпизоотический отряд будет заниматься закупом ветеринарных препаратов, организацией услуг по их хранению, транспортировке и использованию, а также списанием препаратов из республиканского запаса.

Кроме того, за отрядом закрепят функции по возмещению владельцам стоимости изъятых и уничтоженных больных животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья людей и животных.

Комитету ветеринарного контроля и надзора передадут полномочия по обследованию эпизоотических очагов и лицензированию ветеринарно-санитарной экспертизы продукции и сырья животного происхождения.

Также комитет будет принимать уведомления о начале и прекращении предпринимательской деятельности в сфере ветеринарии.

Национальный референтный центр по ветеринарии получит полномочия по определению устойчивости возбудителей болезней животных к противомикробным препаратам.

Помимо этого, центр будет обеспечивать методологическое сопровождение диагностики заболеваний животных и обеспечения пищевой безопасности.

Предлагаемые изменения направлены на совершенствование ветеринарного контроля, повышение безопасности продукции животного происхождения и разграничение ответственности между государственными органами.