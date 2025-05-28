В суде по делу об убийстве 16-летнего подростка Шерзата Полата из Талгара выступил ещё один судебно-медицинский эксперт. По приглашению защиты подсудимого Равиля Сакиева свои выводы представил специалист лаборатории судебных экспертиз по Алматинской области Омирбек Жолымбетов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Эксперт проводил освидетельствование потерпевшего Нурганата Гаипбаева. Осмотр, проведённый 9 октября 2024 года, выявил множественные травмы: синяки под глазом и за ухом, припухлость на затылке, ссадины на пояснице, коленях и локтях, а также три колото-резаные раны в области правой ягодицы.

"Судебно-медицинское освидетельствование было проведено 9 октября 2024 года. В ходе непосредственного осмотра у Гаипбаева были выявлены следующие телесные повреждения: под нижним веком левого глаза синюшно-багрового цвета кровоподтек размером 3 на 1,5 см. За правой ушной раковиной в проекции сосцевидного отростка аналогичный кровоподтек размером 2 на 1 см. В затылочной области имелась припухлость мягких тканей. В поясничной области имелась линейной формы ссадина, покрытая красного цвета тонкой корочкой на участке размером 15 на 4 см. В области правой ягодицы имелась косо-вертикальная рана с ровными краями с тупыми концами, покрытая тонкой красной корочкой на уровне кожных покровов размером 1,2 на 0,1 см. Аналогичные две раны были расположены также в области правой ягодицы, правее от выше описанного, размерами 1 на 0,1 см и 0,8 на 0,1 см. В нижнем квадрате правой ягодицы имелась линейной формы ссадина, покрытая тонкой красного цвета корочкой, размером 8 на 3 см", - рассказал в суде Омирбек Жолымбетов.

По медицинским документам, Гаипбаеву был поставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибы, ссадины, а также закрытая травма грудной клетки. Некоторые из травм квалифицируются как лёгкий вред здоровью, другие - как не причинившие вреда, уточнил Жолымбетов.

По его словам, травмы могли быть нанесены как тупыми твёрдыми, так и колюще-режущими предметами. Причем все три повреждения на ягодице были нанесены одним колюще-режущим предметом в короткий промежуток времени.

На вопрос, могли ли раны быть нанесены осколком стекла, Жолымбетов ответил, что лично не осматривал пострадавшего при госпитализации и не может это утверждать. Также он отметил, что такие раны не могут привести ни к потере сознания, ни к инвалидности.

Напомним, дело рассматривает судья Ержан Жанузаков. Прокуроры – Ержан Туракбаев и Дана Сарсембек.

На скамье подсудимых девять человек:

Абзал Шынасыл – его обвиняют в убийствах, совершённых с особой жестокостью, по предварительному сговору и по другим отягчающим обстоятельствам, а также в участии в групповом нападении;

Равиль Сакиев – тоже обвиняется в попытке убийства и участии в групповом нападении;

Азамат Токтаубаев – обвиняется в участии в групповом нападении и краже;

Дархан Аскентай, Шынгыс Белгожаев, Нуркияс Ильясов, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет – все они обвиняются в участии в групповом нападении;

Несовершеннолетний Думан Ыскак – обвиняется в сокрытии преступления.