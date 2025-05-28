Адвокат Мейрман Шакеев сообщил в своём Instagram об отводе судье, заявленном адвокатом Абеновым в ходе заседания по делу Шерзата Полата. По его словам, в связи с этим процесс был временно приостановлен, передаёт BAQ.KZ.

"Адвокат Абенов заявил отвод судье. Поскольку для рассмотрения отвода необходимо присутствие другого судьи, был объявлен перерыв до этого времени", - написал Шакеев.

Тем временем в телеграм-канале Верховного суда изменили время начала заседания с 14:30 на 15:30.

В пресс-службе суда подтвердили, что в первой половине дня стороной защиты подсудимого Абзала Шынасыла – Ж. Абеновым был заявлен отвод председательствующему судье Ержану Жанузакову.