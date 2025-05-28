В суде по делу Шерзата Полата объявлен перерыв: заявлен отвод судье
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Адвокат Мейрман Шакеев сообщил в своём Instagram об отводе судье, заявленном адвокатом Абеновым в ходе заседания по делу Шерзата Полата. По его словам, в связи с этим процесс был временно приостановлен, передаёт BAQ.KZ.
"Адвокат Абенов заявил отвод судье. Поскольку для рассмотрения отвода необходимо присутствие другого судьи, был объявлен перерыв до этого времени", - написал Шакеев.
Тем временем в телеграм-канале Верховного суда изменили время начала заседания с 14:30 на 15:30.
В пресс-службе суда подтвердили, что в первой половине дня стороной защиты подсудимого Абзала Шынасыла – Ж. Абеновым был заявлен отвод председательствующему судье Ержану Жанузакову.
"В соответствии с частью 11 статьи 87 УПК отвод, заявленный судье, рассматривающему дело единолично, разрешается председателем данного суда или другим судьей этого суда. На основании данной нормы закона, отвод будет рассмотрен судьей этого же суда Беймбетовым А.А. Мы дополнительно сообщим о точном времени начала судебного процесса", - сообщили в ведомстве.
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