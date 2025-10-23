Священная земля Улытау, хранящая в себе многовековую историю казахского народа, стала темой нового документального проекта — "Улытау-GEO", передаёт BAQ.KZ.

Основная цель проекта — показать не только индустриальное значение региона, но и его историко-духовную ценность как одного из ключевых центров казахской государственности. Также авторы стремятся популяризировать сакральные места Улытау, способствовать развитию внутреннего туризма и пробудить интерес зрителей к истории страны.

Документальный цикл состоит из семи серий. В нем представлены мавзолеи Жошы хана и Алаша хана, Хан ордасы, священная гора Әулиетау (Акмешит), а также сам поселок Улытау.

Авторы соединяют прошлое и настоящее региона, рассказывая о жизни шахтеров, вкладе Каныша Сатпаева в науку, а также о связи геологии и культуры. Каждая серия раскрывает духовную глубину Улытау и знакомит зрителя с малоизвестными фактами.

Первая серия под названием "Эпохальный Карсакпай. Первая найденная медь" посвящена месту, где зародилась казахстанская металлургия. Посмотреть фильм можно на YouTube-канале портала el.kz.