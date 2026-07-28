В Таджикистане запретили черные хиджабы и усилили контроль за бородами

Власти Таджикистана продолжают реализацию мер, направленных на ограничение использования одежды и атрибутов внешнего вида, которые официально считают не соответствующими национальным традициям. Как сообщают местные СМИ, особое внимание уделяется запрету на ношение и ввоз одежды, трактуемой как «чуждая таджикской культуре».

В первую очередь речь идет о черных хиджабах и некоторых видах арабской одежды. Представители местных органов власти проводят разъяснительную работу в городах и сельских районах, призывая женщин отдавать предпочтение традиционной таджикской национальной одежде. Одновременно, по данным СМИ, правоохранительные органы усилили контроль за мужчинами, которые носят бороды, ассоциируемые властями с религиозным экстремизмом. Сообщается о проверках и административных мерах.

Официально такие действия объясняются необходимостью противодействия религиозному радикализму и экстремизму. Политика по ограничению отдельных элементов одежды и внешнего вида проводится в Таджикистане уже несколько лет в рамках курса на защиту национальной культуры и обеспечение общественной безопасности.