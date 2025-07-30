Трагедия произошла в среду утром в провинции Супханбури, в 95 километрах к северо-западу от Бангкока, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.

В результате мощного взрыва на объекте, где производились фейерверки, погибли не менее девяти человек. Двое пострадавших были госпитализированы в критическом состоянии, ещё один получил ранения, сообщает пресс-служба местного правительства.

По словам старшего сержанта полиции майора Пиньо Чанмани, взрыв произошёл в здании, где изготавливались пиротехнические изделия. Однако правоохранительные органы пока не подтвердили, имелась ли у предприятия лицензия на такую деятельность. Причина взрыва всё ещё уточняется.

На кадрах с места происшествия видно: на фоне зелёных рисовых полей — лишь обломки строений, обугленные конструкции и дым. По словам местных спасателей, часть сотрудников может оставаться под завалами, однако точное число пропавших без вести пока не называется.

Таиланд не впервые сталкивается с подобными трагедиями. В январе 2024 года взрыв на аналогичном объекте в том же регионе унёс жизни около 20 человек. Ещё раньше, в июле 2023 года, в результате детонации на складе фейерверков на юге страны погибли как минимум 10 человек, а пострадали более 100.

По мнению экспертов, основная причина подобных инцидентов — халатное отношение к технике безопасности