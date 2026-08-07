В Таиланде ученик открыл стрельбу в школе, погибли семь человек

Ученик открыл стрельбу в школе в Таиланде, погибли семь человек, ещё 15 получили ранения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Khaosod.

По данным властей, среди погибших трое учителей, трое учеников и сам стрелявший.

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Трагедия произошла в школе Debsirin Nonthaburi в районе Бангкруай провинции Нонтхабури. Это пригород к северо-западу от Бангкока, отделённый от столицы рекой Чаупхрая. В школе учатся около трёх тысяч человек.

Нападавшим оказался несовершеннолетний ученик этой же школы. Позже полицейские нашли его мёртвым в одном из классов, он покончил с собой.

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На место прибыли крупные силы полиции, спасателей и медиков. Они оцепляли территорию и эвакуировали учеников, учителей и персонал.

Сначала правоохранители прочёсывали здание в поисках стрелявшего, во время операции сообщалось о периодической перестрелке.

Место происшествия оцеплено, полиция устанавливает мотив и обстоятельства нападения.

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Данные о числе погибших и пострадавших предварительные и могут измениться.