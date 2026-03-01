В Талдыкоргане конфликт между мужчинами завершился смертельным исходом
Произошел конфликт, который перерос в драку.
Сегодня 2026, 00:42
164Фото: Istockphoto
Мужчина скончался от ножевого ранения в Талдыкоргане. Об этом сообщили в департаменте полиции области Жетысу, передает BAQ.KZ.
По предварительным данным, 30 марта в вечернее время между ранее знакомыми лицами произошел конфликт, который перерос в драку.
В ходе конфликта потерпевшему было нанесено ножевое ранение, от которого он скончался. После совершения преступления подозреваемый скрылся с места происшествия.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных по «горячим следам», подозреваемый был установлен и задержан.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. Все обстоятельства устанавливаются.
