  • 8 Ноября, 07:12

В Талдыкоргане спасатели МЧС вытащили мужчину из 14-метрового колодца

Во время ремонтных работ мужчина по неосторожности упал в колодец.

Сегодня, 06:15
Фото: pxhere.com

В Талдыкоргане во время ремонтных работ на водопроводе мужчина 1991 года рождения по неосторожности упал в колодец глубиной около 14 метров, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

На место происшествия прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС. С помощью штатива и верёвочной системы спасатели спустились вниз, зафиксировали пострадавшего на носилках и подняли его на поверхность. Мужчину передали бригаде скорой помощи.

"МЧС напоминает не спускайтесь в колодцы и траншеи без страховки, используйте каску и привязь", - предупредили в ведомстве.

