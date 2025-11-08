В Талдыкоргане спасатели МЧС вытащили мужчину из 14-метрового колодца
Во время ремонтных работ мужчина по неосторожности упал в колодец.
Сегодня, 06:15
105Фото: pxhere.com
В Талдыкоргане во время ремонтных работ на водопроводе мужчина 1991 года рождения по неосторожности упал в колодец глубиной около 14 метров, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
На место происшествия прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС. С помощью штатива и верёвочной системы спасатели спустились вниз, зафиксировали пострадавшего на носилках и подняли его на поверхность. Мужчину передали бригаде скорой помощи.
"МЧС напоминает не спускайтесь в колодцы и траншеи без страховки, используйте каску и привязь", - предупредили в ведомстве.
