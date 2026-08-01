В Талдыкоргане TikTok-пользовательницу оштрафовали за нарушение общественной этики
В Талдыкоргане к административной ответственности привлекли местную жительницу, которая во время прямого эфира в TikTok нарушала нормы общественной этики и использовала нецензурную лексику.
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Как сообщили в Департаменте полиции Жетысуской области, нарушение выявили в ходе очередного мониторинга интернет-пространства. Правоохранители установили личность пользователя — 44-летней жительницы Талдыкоргана Гульмиры Касеновой.
В ходе проверки выяснилось, что женщина ранее уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное нарушение. Несмотря на это, она вновь допустила нарушение требований законодательства.
Собранные материалы полиция направила в суд. По итогам рассмотрения дела женщину привлекли к административной ответственности и назначили наказание в виде штрафа.
В полиции отметили, что мониторинг интернет-пространства проводится на постоянной основе. В отношении лиц, нарушающих требования законодательства, принимаются соответствующие меры.
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