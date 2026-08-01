В Талдыкоргане TikTok-пользовательницу оштрафовали за нарушение общественной этики

Как сообщили в Департаменте полиции Жетысуской области, нарушение выявили в ходе очередного мониторинга интернет-пространства. Правоохранители установили личность пользователя — 44-летней жительницы Талдыкоргана Гульмиры Касеновой.

В ходе проверки выяснилось, что женщина ранее уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное нарушение. Несмотря на это, она вновь допустила нарушение требований законодательства.

Собранные материалы полиция направила в суд. По итогам рассмотрения дела женщину привлекли к административной ответственности и назначили наказание в виде штрафа.

В полиции отметили, что мониторинг интернет-пространства проводится на постоянной основе. В отношении лиц, нарушающих требования законодательства, принимаются соответствующие меры.