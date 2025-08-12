В Таразе мать школьника оштрафовали за буллинг
Мать ответит за травлю, устроенную сыном.
В специализированном суде по административным правонарушениям Тараза рассмотрено дело в отношении матери ученика, причастного к травле сверстника, передает BAQ.KZ.
Инцидент произошёл в мае 2025 года в одной из школ города. Ученик Н. проявил грубость и избил ровесника А., что квалифицируется как буллинг в отношении несовершеннолетнего.
На суде законный представитель — мать Н. — признала обстоятельства, указанные в протоколе, выразила сожаление и пообещала не допустить повторения подобных ситуаций.
Вина была подтверждена материалами дела, включая рапорт инспектора полиции, письменные объяснения участников и видеозапись с места происшествия.
Санкция ч.3 ст.127-2 КоАП предусматривает предупреждение или штраф в размере 10 МРП (около 38,9 тыс. тенге). Учитывая признание вины, положительные характеристики и прощение потерпевшего, суд снизил штраф на 30%. В результате женщине назначено наказание в размере 27 тыс. тенге.
Постановление суда вступило в законную силу.
