В Таразе подготовили проекты водоснабжения на миллиарды тенге

В Таразе разработали несколько проектов по строительству новых водопроводов и обновлению изношенных сетей в присоединённых жилых массивах. Стоимость отдельных работ достигает нескольких миллиардов тенге. Об этом сообщила аким района Жібек жолы Карлыгаш Аралбекова.

В частности, модернизацию водозаборной скважины и внутренних сетей в Жалпактобе предварительно оценили в 4,2 млрд тенге. Ещё один крупный проект охватывает жилые массивы Дальняя Карасу, Орман, Тектурмас, а также территорию за железнодорожным переездом. Его стоимость составляет 4,8 млрд тенге.

В массиве Сахарный завод планируют обновить 39 километров водопроводных сетей. На эти цели потребуется около 1,05 млрд тенге. Для жителей района аэропорта подготовили проект строительства магистрального водопровода протяжённостью 7,7 километра. Его стоимость оценивается в 597,7 млн тенге.

Предусмотрены и проекты для небольших жилых территорий. В массиве Талас на восточной окраине города намерены проложить 11,8 километра трубопровода. Он обеспечит водой 274 двора, где проживают 1 370 человек. Стоимость работ составляет около 417,7 млн тенге.

В массиве Дорожник планируют построить водопровод длиной 5,5 километра для 150 дворов с населением 750 человек. На реализацию проекта необходимо около 248,8 млн тенге.

По словам Карлыгаш Аралбековой, часть проектов пока ожидает финансирования из республиканского бюджета.