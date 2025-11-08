В Таразе произошёл взрыв на территории Новоджамбулского фосфорного завода, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

По информации департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, инцидент произошел при переливе вещества в транспортировочную емкость.

"На складе по хранению жёлтого фосфора цеха при переливе вещества в ёмкость для транспортировки произошёл его перелив. В результате взаимодействия фосфора с кислородом воздуха произошло кратковременное загорание. Возгорание оперативно ликвидировано силами работников предприятия. Пострадавших нет", — сообщили в ДЧС.

На место происшествия прибыли спасатели, которые провели обследование и выяснили обстоятельства инцидента.