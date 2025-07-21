Таразский городской суд рассмотрел иск многопрофильной городской больницы, которая требовала вернуть 9,6 млн тенге, выплаченных двум своим сотрудникам за период с 2017 по 2023 год. Основанием для претензий послужило заключение аудита, указавшего на якобы необоснованные выплаты.

Врачи, в свою очередь, пояснили, что размер их заработной платы ежегодно утверждался приказом главного врача, и выплаты производились в рамках трудового законодательства. Они заявили, что средства давно потрачены и не видят оснований для возврата.

Суд установил, что трудовые отношения между сторонами были законны, а обвинения больницы в нарушении бюджетного законодательства и аудиторские выводы не доказывают вину врачей в начислении и выплате денег.

В итоге суд отказал больнице в иске, отметив, что выплаченные суммы являются частью зарплаты, которая согласно статье 960 Гражданского кодекса не подлежит возврату при отсутствии недобросовестности со стороны работников.

Решение суда вступило в законную силу.