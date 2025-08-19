В ходе проверки деятельности ТОО "Т" установлено, что при заключении договора на капитальный ремонт общего имущества четырехстороннего кондоминиума были подделаны подписи жильцов. При этом жителям не предоставили право самостоятельно выбрать подрядную организацию, как того требует законодательство, передает BAQ.KZ.

По указанию прокуратуры 2 июля 2025 года факт подделки зарегистрирован в ЕРДР по ч.1 ст.385 УК РК, начато досудебное расследование.

Кроме того, 3 мая 2025 года прокуратура города возбудила уголовное дело по ч.4 ст.189 УК РК в отношении необоснованного расходования бюджетных средств, выделенных на модернизацию ЖКХ, на сумму 59 млн тенге.

Расследование поручено Департаменту экономических расследований Жамбылской области.