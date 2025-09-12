В Таразе женщина обвинила своего сына в изнасиловании
Сегодня, 14:03
158Фото: pexels.com
Жительница Тараза обратилась в полицию с заявлением, в котором обвинила собственного 22-летнего сына в изнасиловании, передает BAQ.KZ со ссылкой на ДП Жамбылской области.
По информации ведомства, управление полиции города начало досудебное расследование по ч.1 ст.120 УК РК (изнасилование).
"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен и задержан 22-летний подозреваемый. Он водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия, направленные на всестороннее, полное и объективное расследование дела", — сообщили в ДП региона.
В интересах следствия и в соответствии со ст.201 УПК РК дополнительные сведения не разглашаются.
