В Таразе женщина выбросила двоих своих детей из окна пятого этажа
В Жамбылской области женщина выбросила двоих детей из окна пятого этажа. Трагедия произошла в одном из общежитий на проспекте Толе-Би.
Как выяснилось, 36-летняя женщина выбросила из окна свою дочь, родившуюся в 2021 году, и сына, родившегося в 2023 году.
Оба ребенка выжили и были срочно доставлены в Жамбыльскую областную многопрофильную детскую больницу.
В настоящее время дети находятся в отделении интенсивной терапии.
– По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания. Двое несовершеннолетних детей доставлены в больницу. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных мероприятий. По результатам всестороннего и объективного расследования будет принято процессуальное решение в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. В соответствии со статьей 201 УПК РК иные сведения разглашению не подлежат, – сообщила пресс-служба ДП города Тараз.
