В Таразе женщина выбросила двоих своих детей из окна пятого этажа, передает BAQ.KZ.

В Жамбылской области женщина выбросила двоих детей из окна пятого этажа. Трагедия произошла в одном из общежитий на проспекте Толе-Би.

Как выяснилось, 36-летняя женщина выбросила из окна свою дочь, родившуюся в 2021 году, и сына, родившегося в 2023 году.

Оба ребенка выжили и были срочно доставлены в Жамбыльскую областную многопрофильную детскую больницу.

В настоящее время дети находятся в отделении интенсивной терапии.