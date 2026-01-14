  • 14 Января, 14:41

В Тайланде строительный кран упал на поезд: 22 человека погибли

Сегодня, 14:31
Русская служба BBC
Фото: Русская служба BBC

В Тайланде  в результате падения строительного крана на поезд погибли 22 человека, около 80 пострадали, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC.

Министр транспорта Пхипхат Ратчакитпракарн заявил, что в поезде находились 195 пассажиров. По его словам, погибшие находились в двух из трех вагонов, на которые пришелся удар крана.

Тхирасак Вонгсунгнерн, работник поезда, сообщил местному изданию Thairath Online, что поезд двигался со скоростью около 120 км/ч, когда произошла авария. Когда кран упал, его и других пассажиров подбросило в воздух.

Смертельные происшествия на строительных площадках в Таиланде — не редкость, в том числе из-за слабого контроля за соблюдением стандартов и норм.

В прошлом году в Бангкоке обрушилась высотная стройплощадка после землетрясения, погибли более 100 человек, что привлекло внимание к давним проблемам в отрасли.

