«В тазы есть настоящее благородство»: почему 3 сентября стало особенной датой в Казахстане

С этого года 3 сентября в Казахстане отмечают День казахского тазы. Новая дата появилась в календаре после того, как Правительство 15 апреля 2026 года утвердило ее в рамках работы по сохранению и популяризации национальной породы.

Именно 3 сентября два года назад произошло событие, которое стало важным для дальнейшего международного признания тазы. В 2024 году Международная кинологическая федерация (FCI) предварительно признала породу, присвоила ей стандарт № 372 и официально закрепила за Казахстаном статус страны происхождения.

Для казахов тазы никогда не была просто охотничьей собакой. Ее ценили за скорость, ум, выносливость и удивительную чуткость, а саму породу издавна относили к Жеті қазына – семи сокровищам казахского народа.

Слово «тазы» в переводе с персидского означает «ловкий, быстрый, стремительный». Эти качества веками делали собак незаменимыми спутниками степных охотников. В тяжелые годы, когда добыча порой становилась единственным источником пропитания, тазы помогали охотиться и, по сохранившимся преданиям, спасали от голода целые аулы.

Почти 40 лет рядом с тазы

Сегодня разведением тазы занимаются уже не только охотники в селах. В Казахстане становится все больше людей, для которых сохранение породы – осознанный выбор и способ не потерять часть национальной культуры.

Один из них – житель Алматинской области Мурат Жанспеисов. С тазы он знаком с детства, а профессионально занимается породой почти 40 лет.

«С детства отец держал тазы в ауле. Я заинтересовался ими, а когда вырос, сам начал заниматься разведением. Сейчас я могу сразу отличить чистопородную тазы от помеси. У нас есть свои линии, сегодня занимаемся их разведением и улучшением породы», – рассказал он.

За годы работы заводчик научился хорошо различать не только внешние особенности собак, но и их характер. По его словам, тазы отличает редкое сочетание спокойствия, смелости и привязанности к человеку.

«В тазы есть настоящее благородство. Она никогда не станет воровать, не пойдет на подлость. Это очень спокойная, ласковая и при этом смелая собака. В любой обстановке умеет вести себя достойно и очень быстро привязывается к человеку», – говорит Мурат Жанспеисов.

Челси из Казахстана – четвертая на World Dog Show

Мурат Жанспеисов занимается не только разведением собак. Он также готовит их к охоте и международным выставкам.

Одна из его воспитанниц – собака породы тазы по кличке Челси – этим летом выступила на World Dog Show 2026. Выставка проходила со 2 по 7 июня в итальянской Болонье и собрала представителей пород со всего мира. Челси заняла четвертое место.

При этом, как отмечает заводчик, тазы не требуют каких-то особых методов подготовки. Многое в них уже заложено природой – скорость, выносливость, охотничий инстинкт.

«Тазы от природы готовы к охоте и быстрому бегу. Их не нужно специально заставлять много бегать или изнурять тяжелыми тренировками. Главное – вовремя кормить. Тазы непривередливы в еде, даже перед соревнованиями мы не вводим специальное меню. Самое важное – тазы нельзя бить. Это священное животное. К нему нужно относиться с такой же заботой и ответственностью, как к собственному ребенку», – подчеркнул он.

Порода, которую важно сохранить

История тазы тесно переплетена с жизнью Великой степи. Эти собаки веками были рядом с человеком – на охоте, в кочевьях, в повседневной жизни. Поэтому интерес к породе сегодня связан не только с кинологией.

Предварительное признание Международной кинологической федерацией вывело казахскую тазы на новый уровень и сделало ее заметнее за пределами страны. Теперь перед заводчиками стоит другая задача – сохранить чистоту породы, ее характерные качества и узнаваемый облик.

День тазы, который отныне будут отмечать 3 сентября, дает еще один повод рассказать об этой породе широкой аудитории. И в данном случае речь идет не просто о красивой традиции: чем больше внимания получают профессиональное разведение и сохранение чистых линий, тем больше шансов, что тазы останется такой, какой ее знали и ценили многие поколения казахов.