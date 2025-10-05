В столице Грузии участники массовой акции протеста ворвались на территорию президентского дворца, расположенного на улице Атонели. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

По данным ведомства, акция, проходившая в центре Тбилиси, вышла за рамки, установленные законом "О собраниях и манифестациях". Организаторы призывали к насильственным действиям, повредили установленные полицейские барьеры и предприняли попытку проникнуть в здание.

"Мы призываем участников митинга подчиниться законным требованиям правоохранительных органов и не обострять ситуацию. В противном случае полиция будет вынуждена применить предусмотренные законом меры", — говорится в заявлении МВД.

В министерстве подчеркнули, что все действия сил правопорядка направлены на обеспечение общественной безопасности и предотвращение дальнейшей эскалации.

Причины и требования участников акции на данный момент уточняются. Ситуация у президентского дворца остаётся напряжённой.