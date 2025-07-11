В Темиртау 14-летняя девочка жила со взрослым мужчиной
Скандальный случай в Темиртау.
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В Темиртау суд лишил 38-летнюю женщину родительских прав за пренебрежение обязанностями и аморальный образ жизни, передает BAQ.KZ.
По данным Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Карагандинской области, женщина систематически злоупотребляла алкоголем, не работала и не обеспечивала своей 14-летней дочери элементарных условий для жизни и учёбы.
Особое возмущение вызвал тот факт, что девочка на протяжении длительного времени проживала с 36-летним мужчиной, в то время как мать фактически самоустранилась от воспитания. Ребёнок был помещён в Центр адаптации несовершеннолетних в марте этого года, где остаётся до настоящего времени.
Несмотря на просьбы самой девочки и её матери не лишать родительских прав, суд встал на сторону прокуратуры и органов опеки, удовлетворив иск. С женщины также взысканы алименты на содержание ребёнка. Ребёнок передан под государственную опеку.
В решении суда подчёркивается, что мать неоднократно привлекалась к административной ответственности, в том числе за распитие спиртных напитков и ночное отсутствие дочери без сопровождения. Она официально состоит на учёте в полиции как родитель, оказывающий негативное влияние на ребёнка.
Решение суда от 3 июля пока не вступило в законную силу.
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