В Темиртау аферу остановили за минуты до перевода денег
Шестимиллионная афера сорвалась.
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Бдительность и грамотная работа сотрудников банка помогли предотвратить крупное мошенничество — вкладчик мог лишиться 6 миллионов тенгепередает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
22 июля в одном из банков Темиртау менеджер заподозрила неладное, когда 50-летний клиент снял крупную сумму и на вопрос о цели ответил расплывчато: "для личных нужд". Его поведение также вызвало настороженность. Девушка не растерялась и оперативно обратилась в полицию.
На место прибыли сотрудники Киберпола и участковый инспектор Восточного отдела полиции Асылбек Дельманов. В ходе беседы выяснилось: мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником КНБ. Под предлогом участия в спецоперации по поимке мошенников, он убедил мужчину снять все сбережения — якобы для перевода на "безопасный" счет.
Благодаря своевременным действиям банковского работника и полиции, аферу удалось остановить, а сбережения клиента — сохранить.
Этот случай стал возможен благодаря проведённой ранее профилактической работе: сотрудники полиции обучили персонал банка распознавать схемы мошенников и обращать внимание на тревожные признаки. Полиция напоминает: настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не требуют перевода денег и не звонят с просьбами о доступе к счетам.
Берегите свои финансы:
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Не доверяйте звонкам с неизвестных номеров.
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Не переводите деньги по "инструкциям" якобы из КНБ, полиции или банка.
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Не разглашайте PIN-коды, CVV, и другие конфиденциальные данные.
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