  • 23 Июля, 17:36
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В Темиртау аферу остановили за минуты до перевода денег

Шестимиллионная афера сорвалась.

Сегодня, 16:49
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В Темиртау аферу остановили за минуты до перевода денег Сегодня, 16:49
Сегодня, 16:49
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Бдительность и грамотная работа сотрудников банка помогли предотвратить крупное мошенничество — вкладчик мог лишиться 6 миллионов тенгепередает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

22 июля в одном из банков Темиртау менеджер заподозрила неладное, когда 50-летний клиент снял крупную сумму и на вопрос о цели ответил расплывчато: "для личных нужд". Его поведение также вызвало настороженность. Девушка не растерялась и оперативно обратилась в полицию.

На место прибыли сотрудники Киберпола и участковый инспектор Восточного отдела полиции Асылбек Дельманов. В ходе беседы выяснилось: мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником КНБ. Под предлогом участия в спецоперации по поимке мошенников, он убедил мужчину снять все сбережения — якобы для перевода на "безопасный" счет.

Благодаря своевременным действиям банковского работника и полиции, аферу удалось остановить, а сбережения клиента — сохранить.

Этот случай стал возможен благодаря проведённой ранее профилактической работе: сотрудники полиции обучили персонал банка распознавать схемы мошенников и обращать внимание на тревожные признаки. Полиция напоминает: настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не требуют перевода денег и не звонят с просьбами о доступе к счетам.

Берегите свои финансы:

  • Не доверяйте звонкам с неизвестных номеров.

  • Не переводите деньги по "инструкциям" якобы из КНБ, полиции или банка.

  • Не разглашайте PIN-коды, CVV, и другие конфиденциальные данные.

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