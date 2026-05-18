В Темиртау обновят более 200 км тепловых сетей

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев во время рабочей поездки в Темиртау проверил подготовку города к предстоящему отопительному сезону, передает BAQ.KZ.

Основное внимание было уделено состоянию оборудования КарГРЭС-1, ремонту теплосетей и модернизации коммунальной инфраструктуры.

На КарГРЭС продолжается ремонт оборудования

В предыдущие годы к работе станции, обеспечивающей теплом Старый город, возникали претензии из-за аварий и высокого износа оборудования. Сейчас на предприятии продолжается ремонтная кампания.

По словам директора КарГРЭС Жандос Медеуов, уже завершен ремонт котла №9, продолжаются работы на котле №11, а затем начнется капитальный ремонт котла №10.

"Это позволит повысить надёжность оборудования и обеспечить более стабильную работу станции в предстоящий отопительный сезон", - отметил он.

Аким области подчеркнул, что все работы должны выполняться строго по графику.

"Главная задача - вывести станцию из красной зоны", - заявил Ермаганбет Булекпаев.

В городе реконструируют проблемные участки теплосетей

Во время поездки глава региона ознакомился с реконструкцией тепловых сетей на проспекте Металлургов - от улицы Абая до проспекта Республики.

Этот участок считается одним из самых проблемных в системе теплоснабжения города.

Как сообщил заместитель акима Темиртау Ринат Кыдырбеков, в этом году планируется заменить ещё 1,6 километра тепловых сетей вдоль второго микрорайона.

Работы ведутся в рамках национального проекта, завершить реконструкцию планируют в течение двух месяцев.

Более 200 километров сетей обновят до 2028 года

Совместно с теплоснабжающей организацией Окжетпес-Т разработана программа ремонта тепловых сетей на 2026–2028 годы.

Она предусматривает обновление более 200 километров городских сетей в три этапа.

В этом году в Темиртау планируют отремонтировать около 50 километров теплосетей, включая внутриквартальные сети 6-го и 8-го микрорайонов.

В Темиртау реконструируют основной водовод

Параллельно в городе продолжается модернизация системы водоснабжения.

Началась реконструкция основного водовода Караганда - Темиртау протяжённостью 27 километров. Объект эксплуатируется с 70-х годов и имеет высокий уровень износа.

Из-за этого в городе возникали потери воды и перебои с водоснабжением, особенно летом.

Завершить реконструкцию планируют в следующем году. Ожидается, что это позволит решить основные проблемы с водоснабжением Темиртау.