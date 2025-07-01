30 июня в городе Темиртау произошёл тревожный инцидент - из окна третьего этажа жилого дома выпала трёхлетняя девочка, передает BAQ.KZ со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области.

По предварительной информации, ребенок 2021 года рождения остался без присмотра взрослых. В момент происшествия бабушка, присматривавшая за девочкой, находилась в другой комнате. Как уточнили в ДЧС, окно не было оборудовано специальными ограничителями, что и позволило ребенку беспрепятственно добраться до подоконника.

Девочку с травмами средней степени тяжести экстренно госпитализировали. Сейчас она находится под наблюдением врачей, её состояние оценивается как стабильное.

Спасатели в очередной раз призывают родителей и опекунов не оставлять маленьких детей без присмотра и обязательно устанавливать на окна защитные ограничители и москитные сетки, которые выдерживают вес ребёнка.