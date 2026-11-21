В Темиртау водитель получил 15 суток ареста после попытки скрыться от полиции
Мужчина отказался от медицинского освидетельствования и лишился водительских прав на восемь лет.
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В Темиртау 40-летнего водителя Toyota арестовали на 15 суток после ночной попытки скрыться от патрульных полицейских. Мужчина проигнорировал требование об остановке и отказался проходить медицинское освидетельствование.
Как сообщили в МВД, инцидент произошёл 20 ноября около 03:30 во время оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок». Патрульный экипаж потребовал от водителя остановиться, однако тот не выполнил законное требование и попытался скрыться в жилом массиве.
Полицейские организовали преследование и вскоре задержали автомобиль. При проверке у мужчины заметили признаки возможного опьянения. Его направили на медицинское освидетельствование, однако водитель отказался от процедуры.
В отношении нарушителя составили административные материалы за невыполнение требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и отказ от медицинского освидетельствования.
По решению специализированного административного суда Темиртау мужчине назначили 15 суток административного ареста и лишили права управления транспортными средствами на восемь лет. Кроме того, за невыполнение требования об остановке автомобиля ему выписали штраф в размере 174 тысяч тенге.
Командир батальона патрульной полиции управления полиции Темиртау Асет Буланбаев подчеркнул, что попытка скрыться от сотрудников правоохранительных органов не освобождает от ответственности и может создать угрозу для других участников дорожного движения.
По данным полиции, с начала 2026 года сотрудники батальона пресекли 75 фактов управления транспортом в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения. Ещё в 19 случаях водители отказались проходить медицинское освидетельствование.
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