В трёх областях Казахстана прогнозируют аномальную жару
При этом на большей части страны пройдут грозы.
Сегодня, 09:48
94Фото: Pixabay.com
Максимальный 5-й класс пожарной опасности объявлен в Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской областях и городе Шымкент, передает BAQ.KZ.
На севере и востоке страны пройдут грозы, местами град. На юге и западе поднимутся пыльные бури и вернется сильная жара: +35…+40°С в Туркестанской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Атырауской областях.
МЧС призывает граждан:
-не разводить костры;
-не курить на открытой местности;
-не сжигать траву рядом с сухостоем.
