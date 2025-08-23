Максимальный 5-й класс пожарной опасности объявлен в Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской областях и городе Шымкент, передает BAQ.KZ.

На севере и востоке страны пройдут грозы, местами град. На юге и западе поднимутся пыльные бури и вернется сильная жара: +35…+40°С в Туркестанской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Атырауской областях.

МЧС призывает граждан:

-не разводить костры;

-не курить на открытой местности;

-не сжигать траву рядом с сухостоем.