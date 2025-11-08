Движение для всех видов автотранспорта возобновлено на ряде автодорог республиканского значения, ранее закрытых из-за неблагоприятных погодных условий, передаёт BAQ.KZ.

Карагандинская область:

автодорога "Кызылорда – Жезказган – Караганда – Шидерты", км 1067–1135 (село Молодежное – граница Павлодарской области);

автодорога "Калкаман – Баянаул – Умиткер – Ботакарa", км 231–324 (граница Павлодарской области – село Ботакарa).

Акмолинская область:

автодорога "Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ", км 16–200 (город Астана – граница Павлодарской области).

Павлодарская область:

участок автодороги "Астана – Ерейментау – Шидерты", км 200–254 (граница Акмолинской области – поселок Шидерты).

На данный момент движение осуществляется в штатном режиме.

Для получения актуальной информации о состоянии автодорог можно обратиться в Колл-центр 1403, работающий круглосуточно.



