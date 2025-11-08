В трёх областях Казахстана сняты ограничения движения на республиканских автодорогах
На данный момент движение осуществляется в штатном режиме.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Движение для всех видов автотранспорта возобновлено на ряде автодорог республиканского значения, ранее закрытых из-за неблагоприятных погодных условий, передаёт BAQ.KZ.
Карагандинская область:
автодорога "Кызылорда – Жезказган – Караганда – Шидерты", км 1067–1135 (село Молодежное – граница Павлодарской области);
автодорога "Калкаман – Баянаул – Умиткер – Ботакарa", км 231–324 (граница Павлодарской области – село Ботакарa).
Акмолинская область:
автодорога "Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ", км 16–200 (город Астана – граница Павлодарской области).
Павлодарская область:
участок автодороги "Астана – Ерейментау – Шидерты", км 200–254 (граница Акмолинской области – поселок Шидерты).
На данный момент движение осуществляется в штатном режиме.
Для получения актуальной информации о состоянии автодорог можно обратиться в Колл-центр 1403, работающий круглосуточно.
Самое читаемое
- Контроль не спасёт: аналитики рассказали, почему бензин АИ-92 продолжит расти в цене
- Движение ограничено: на трассах Акмолинской и Павлодарской областей сильный гололёд
- Токаев и Трамп провели переговоры в Белом доме
- Елена Рыбакина вышла в финал Итогового турнира WTA
- Казахстан объявил о намерении присоединиться к Соглашениям Авраама