В Центральном детском магазине в Москве произошёл взрыв: погиб человек
Точные причины взрыва устанавливаются.
Сегодня, 18:15
Фото: Report
Один человек погиб, еще несколько пострадали в результате взрыва в Центральном детском магазине в Москве, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.
По словам очевидцев, они услышали хлопок на третьем этаже ЦДМ, за которым последовал дым.
Предварительно, в одном из помещений велись ремонтные работы и мог взорваться баллон с газом. Пострадали двое рабочих. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
В своем телеграм-канале мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что инцидент произошел в результате "технической неисправности оборудования", точные причины установят следственные органы.
Посетителей и персонал эвакуировали до прибытия пожарных, движение на Лубянской площади, где находится объект, ограничено.
