Один человек погиб, еще несколько пострадали в результате взрыва в Центральном детском магазине в Москве, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

По словам очевидцев, они услышали хлопок на третьем этаже ЦДМ, за которым последовал дым.

Предварительно, в одном из помещений велись ремонтные работы и мог взорваться баллон с газом. Пострадали двое рабочих. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

В своем телеграм-канале мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что инцидент произошел в результате "технической неисправности оборудования", точные причины установят следственные органы.

Посетителей и персонал эвакуировали до прибытия пожарных, движение на Лубянской площади, где находится объект, ограничено.