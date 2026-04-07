В центре Актобе загорелось здание акимата
В Актобе произошёл пожар в здании акимата на проспекте Абулхаир хана. Возгорание охватило кровлю, на месте работают спасатели, проводится эвакуация.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Актобе ликвидируют пожар в здании акимата на проспекте Абулхаир хана. Возгорание произошло в шестиэтажном административном объекте — огонь охватил кровлю, передает BAQ.kz.
Силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям прибыли на место происшествия в течение пяти минут. После прибытия было зафиксировано открытое горение, в связи с чем пожару был присвоен повышенный ранг вызова.
«Незамедлительно поданы пожарные стволы, принимаются все меры для полной ликвидации пожара. Обеспечена бесперебойная подача воды», — сообщили в ведомстве.
В настоящее время проводится эвакуация людей. На месте развернут оперативный штаб, который координирует действия всех экстренных служб.
По предварительным данным, информации о пострадавших на номер 112 не поступало. Площадь возгорания уточняется.
Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.
