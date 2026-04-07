В Актобе спасатели тушат пожар в административном здании на проспекте Абулхаир хана. По данным МЧС, возгорание произошло в шестиэтажном объекте — горит кровля.

Силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям прибыли на место происшествия в течение пяти минут. После прибытия было зафиксировано открытое горение, в связи с чем пожару был присвоен повышенный ранг вызова.

«Незамедлительно поданы пожарные стволы, принимаются все меры для полной ликвидации пожара. Обеспечена бесперебойная подача воды», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время проводится эвакуация людей. На месте развернут оперативный штаб, который координирует действия всех экстренных служб.

По предварительным данным, информации о пострадавших на номер 112 не поступало. Площадь возгорания уточняется.

Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.