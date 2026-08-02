В центре Москвы прогремел взрыв возле ресторана: есть погибшие

Три человека погибли, еще не менее 15 получили ранения в результате взрыва возле ресторана Balzi Rossi на Кудринской площади в центре Москвы. По данным ведомства, взрыв произошел около 20:10 рядом с летней верандой ресторана. На месте работают следователи, криминалисты и экстренные службы, территория оцеплена.

Следственный комитет сообщил, что проводит осмотр места происшествия и устанавливает все обстоятельства случившегося.

Следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, проводится осмотр, устанавливаются обстоятельства произошедшего, уточняется число погибших и пострадавших, — сообщили в ведомстве.

По данным Telegram-канала 112, следствие рассматривает несколько версий, в том числе возможность того, что неизвестный пронес на частное мероприятие взрывное устройство. Официально эта информация пока не подтверждена.

Также в СМИ и Telegram-каналах появились сообщения о том, что в ресторане проходило закрытое мероприятие. Однако официальных комментариев о характере мероприятия или причинах взрыва пока не поступало. Версия об утечке газа, распространенная рядом Telegram-каналов, также не получила подтверждения.