В центре предвыборной программы партии «Әділет» находится человек, его интересы и надежды – Айбек Дадебай

Председатель партии «Әділет» Айбек Дадебай заявил, что главным ориентиром предвыборной программы партии являются интересы граждан и реальные изменения в их повседневной жизни, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, программа партии была сформирована не как формальный документ, а как основа ответственности перед обществом и конкретный план действий на ближайшие пять лет.

«Это не просто созданный документ, это документ, определяющий ответственность перед обществом. Справедливое государство невозможно построить без справедливого общества, а верховенство закона невозможно обеспечить без гражданина, соблюдающего закон. Без уважения к труду невозможно сформировать сильную экономику. Только общество, стремящиеся к знаниям, может стать инновационным государством».

Председатель партии подчеркнул, что ключевая идея программы заключается в партнерстве государства и гражданина.

«Нас будут оценивать не по словам, а по конкретным делам. Люди будут оценивать нас не через саму программу, а через реальные изменения в своей повседневной жизни», – сказал Дадебай.

Он отметил, что главным показателем реализации программы станет улучшение качества жизни граждан.

«Если в стране укрепится справедливость, если гражданин почувствует поддержку государства, если ребенок в отдаленном селе получит такие же возможности, как ребенок в городе, если молодежь будет связывать свое будущее с Казахстаном – тогда можно будет сказать, что программа выполнена», – заявил председатель партии.

По словам Айбека Дадебая, именно доверие граждан станет главным критерием работы партии.

«Эта программа является пятилетним обязательством партии «Әділет» перед народом Казахстана. Авторитет партии будет измеряться ее реализацией», – подчеркнул он.

Председатель партии также отметил, что в партийный список кандидатов в депутаты Курултая вошли представители разных сфер – профессионалы, специалисты и общественные деятели, которые будут представлять интересы граждан.

«Перед нами стоит большая политическая кампания. Это не только выбор одной партии – это выбор того, по какому пути Казахстан будет двигаться дальше», – отметил Айбек Дадебай.

Он выразил уверенность, что объединение общества вокруг принципов справедливости позволит стране достичь новых результатов и построить успешное будущее.