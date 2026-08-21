В ЦИК рассказали, что запрещено делать в день выборов

В день выборов в Казахстане будет действовать ряд ограничений, связанных с проведением голосования. О них рассказала член Центральной избирательной комиссии Ляззат Суюндик, передает корреспондент BAQ.KZ.

По ее словам, в день голосования запрещено фотографировать или снимать на видео заполненный избирательный бюллетень, а также распространять такие фото и видеозаписи. Это требование предусмотрено статьей 27 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан».

При этом фотографироваться на самом избирательном участке избирателям не запрещено.

«Если на фотографии не видно, за кого или за какую политическую партию проголосовал избиратель, можно фотографироваться возле урны для голосования или во время опускания бюллетеня в урну», – пояснила Ляззат Суюндик.

Агитационные материалы, размещенные до дня голосования, могут оставаться. Ранее опубликованные в интернете агитационные материалы также не требуется удалять. Однако повторно размещать их на главных страницах интернет-ресурсов запрещено.

Кроме того, в течение пяти дней до голосования и непосредственно в день выборов в СМИ и на онлайн-платформах нельзя публиковать результаты опросов общественного мнения, прогнозы, связанные с выборами, а также данные о поддержке кандидатов и политических партий.