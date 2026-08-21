В ЦИК рассказали, кто вправе одновременно присутствовать на избирательном участке

В Центральной избирательной комиссии рассказали, кто вправе одновременно присутствовать на избирательном участке в день голосования на выборах депутатов Курултая и какие правила необходимо соблюдать наблюдателям. Об этом сообщила член Центральной избирательной комиссии Ляззат Суюндик, передает BAQ.KZ.

По ее словам, с момента открытия избирательного участка и до установления результатов голосования при подсчете голосов избирателей на участке вправе одновременно присутствовать несколько категорий представителей.

В частности, на избирательном участке может находиться по одному доверенному лицу от каждой политической партии, выдвинувшей партийный список.

Также допускается присутствие по одному представителю от каждого средства массовой информации. Представители казахстанских СМИ должны быть поставлены на учет в уполномоченном органе в области масс-медиа и иметь при себе служебное удостоверение и редакционное задание.

Присутствовать на участках также смогут наблюдатели иностранных государств, в том числе представители зарубежных СМИ, и международных организаций, имеющие соответствующую аккредитацию.

Как отметили в ЦИК, наблюдателям должна быть обеспечена возможность следить за избирательными урнами, а также за входом и выходом из кабин для тайного голосования.

При этом все лица, находящиеся в помещении для голосования, обязаны строго соблюдать правила, установленные избирательной комиссией.

Председатель соответствующей избирательной комиссии регулирует количество избирателей, одновременно находящихся в помещении для голосования, а также отвечает за порядок на участке.

В случае нарушения требований законодательства председатель комиссии вправе потребовать от человека, который нарушает положения Конституционного закона о выборах и препятствует проведению голосования, покинуть помещение.

В ЦИК также подчеркнули, что в день голосования присутствие в помещении для голосования посторонних лиц, не связанных с избирательным процессом, запрещается.